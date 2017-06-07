Прокуратура начала проверку из-за отмены результатов аукциона Минобороны на 600 миллионов

Главная военная прокуратура РФ начала проверку в связи с отменой результатов аукциона Минобороны на сумму 607,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо представителя надзорного ведомства в департамент имущественных отношений министерства, которое оказалось в распоряжении редакции.

Аукцион на продажу высвобожденного имущества Минобороны, в том числе лома черных и цветных металлов и неисправной автотехники, был проведен 1 июня со второй попытки — он был назначен на 27 апреля, но отменен ради «дополнительной проверки» имущества. Один из двух первоначальных участников торгов, компания «РегионРесурс», пожаловалась на отмену в ФАС; жалобу признали обоснованной.

Срок подачи заявок был продлен до 30 мая. В этот день к компаниям «РегионРесурс» и «ДельтаМет» присоединилась бывшая структура РЖД «ТрансЛом». Как пишет РБК, в марте Минобороны предложило сделать эту компанию приоритетным покупателем лома черных и цветных металлов с правом покупки без торгов.

Победу на торгах одержал РегионРесурс», предложивший цену 630 миллионов рублей («ТрансЛом» был готов заплатить 610 миллионов, «ДельтаМет» — 608 миллионов), компании вручили уведомление об итогах конкурса.

2 июня результаты были отменены из-за жалобы «ТрансЛома» замминистра обороны Тимуру Иванову. В жалобе было сказано, что в ходе осмотра претенденты выявили «несоответствие номенклатуры и количества предоставленного к реализации имущества». При этом, как пишет РБК, «ТрансЛом» не мог осмотреть имущество, поскольку заявился на торги после окончания сроков осмотра.

Жалобу в прокуратуру направил «РегионРесурс», заподозривший замглавы департамента имущественных отношений Олега Мушегяна в действиях «в интересах ограниченного круга коммерческих организаций» и с целью «их исключительной победы» на аукционе. Мушегян, по данным РБК, вызван в прокуратуру.