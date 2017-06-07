Поклонская объяснила появление в декларации двух служебных квартир

Дождь
20:27, 7 июня 2017
Надежный источник

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью «Дождю» заявила, что принадлежащая прокуратуре Крыма квартира в Симферополе указана в ее декларации из-за того, что она жила в ней до избрания в парламент в 2016 году.

Сейчас комиссия при Генпрокуратуре решает, может ли она приватизировать эту недвижимость, рассказала Поклонская.

6 июня организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обратила внимание на то, что в декларации Поклонской за 2016 год указано две квартиры — московская, положенная ей как иногороднему депутату, и симферопольская, которую она занимала как прокурор Крыма.

В «Трансперенси» считают, что Поклонская должна была покинуть эту квартиру. Организация обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования недвижимости депутатом.

Интервью телеканалу Поклонская дала 1 июня, до публикации «Трансперенси Интернешнл — Россия».

7 июня «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала материал о недвижимости Наталья Поклонской. Организация предположила, что у Натальи Поклонской может быть незадекларированная квартира в Донецке, зарегистрированная на имя Натальи Дубровской. Косвенным признаком того, что Дубровская — это Поклонская, в «Трансперенси» назвали то, что такую фамилию носит дочь депутата. 
После этого Поклонская заявила, что попросит Генпрокуратуру РФ провести в отношении «Трансперенси» проверку по четырем статьям УК РФ.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться