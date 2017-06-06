В Петербурге попал в больницу отставной полковник с картами Сирии. Его называют заместителем командира российских наемников

В одну из больниц Санкт-Петербурга попал полковник полиции в отставке Андрей Трошев, которого журналисты называют заместителем Дмитрия Уткина (Вагнера) — командира российских наемников, воюющих в Сирии и на востоке Украины.

Как сообщает «Фонтанка», поздно вечером 5 июня «скорая помощь» подобрала Трошева у дома № 13 по Вербной улице. Его доставили в приемный покой. По данным журналистов, он находился в неадекватном состоянии и не смог назвать своего имени.

У пациента нашли документы на имя Андрея Трошева, а также пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, географические карты Сирии, разнарядку на покупку палаток и билет на самолет в Краснодар.