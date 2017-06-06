В Петербурге попал в больницу отставной полковник с картами Сирии. Его называют заместителем командира российских наемников

Фонтанка.ру
14:05, 6 июня 2017
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В одну из больниц Санкт-Петербурга попал полковник полиции в отставке Андрей Трошев, которого журналисты называют заместителем Дмитрия Уткина (Вагнера) — командира российских наемников, воюющих в Сирии и на востоке Украины.

Как сообщает «Фонтанка», поздно вечером 5 июня «скорая помощь» подобрала Трошева у дома № 13 по Вербной улице. Его доставили в приемный покой. По данным журналистов, он находился в неадекватном состоянии и не смог назвать своего имени.

У пациента нашли документы на имя Андрея Трошева, а также пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, географические карты Сирии, разнарядку на покупку палаток и билет на самолет в Краснодар.

Объяснений от пациента добиться не удалось. Врачи известили полицию.

Фонтанка.ру
«Фонтанка» ранее писала, что Андрей Трошев в январе 2017 года присутствовал на приеме в Кремле, где также был Дмитрий Уткин (Вагнер). На одной из фотографий с приема Трошев был снят вместе с Уткиным и президентом России Владимиром Путиным.
Трошев служил в Афганистане и Чечне, а позднее — в ОМОНе и СОБРе. По данным «Фонтанки», он ушел на пенсию весной 2014 года. Трошев — герой России, кавалер двух орденов Красной звезды и двух орденов Мужества.
«Фонтанка» опубликовала серию материалов о частной военной компании Вагнера, которая, по информации журналистов, занимается отправкой наемников в Сирию и в Донбасс. С Вагнером связывают компанию «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина, знакомого с Путиным.
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