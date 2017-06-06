Совет Федерации создаст комиссию по борьбе с вмешательством в дела России

Совет Федерации планирует создать комиссию по противодействию вмешательству во внутренние дела России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, такое решение будет принято по итогам заседания Совета Федерации 7 июня 2017 года, на котором будут обсуждаться внешние угрозы России. Новая комиссия, как предполагается, займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций», а также будет анализировать российское и международное законодательство в целях противодействия вмешательству в дела России.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что создание комиссии необходимо, поскольку по мере приближения президентских выборов происходит «резкое усиление внешней активности» по различным каналам воздействия, в том числе через неправительственные организации и зарубежные и «лояльные Западу» российские СМИ. В Совете Федерации также считают, что в России активизировали свою деятельность неправительственные организации, цель которых — «нагнетание протестных настроений в России».