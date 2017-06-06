Российские авиакомпании потеряли за год 10 миллиардов рублей

Убытки российских авиаперевозчиков в 2016 году, несмотря на меры по господдержке, выросли до 10 миллиардов рублей. Такие данные сообщил «Коммерсанту» президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

Основной убыток авиакомпаниям по-прежнему приносят внутренние рейсы, прибыль от полетов за рубеж не может его перекрыть. Убыток от внутренних рейсов составил 33 миллиарда рублей, а международные рейсы принесли прибыль в 23 миллиарда рублей.

При этом перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3 процента, а на международных снизились на 18,6 процента.

Основные затраты авиакомпаний, по словам главы АЭВТ, приходятся на лизинг воздушных судов, за год он подорожал на 19,4 процента, почти до 300 миллиардов рублей.

Пока, подчеркнул Тасун, ситуацию в отрасли поддерживает сниженный НДС на внутренних линиях, благодаря которому налоговая нагрузка на авиакомпании сократилось почти на 40 млрд рублей. Однако ставка НДС для авиаперевозчиков на 2017 год пока не определена, напоминает он.

Минтранс, напоминает «Коммерсант», недавно объявил, что рассматривается вариант обнуления НДС на все рейсы, кроме выполняемых через московский авиаузел. В этом случае, указывает издание, льготное налогообложение затронет лишь 25 процентов рейсов.

В Минэкономразвития, в свою очередь, считают, что вопрос о продлении льгот по НДС или об обнулении ставки «требует тщательной проработки».