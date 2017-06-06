Россия сократила взнос в Совет Европы на 11 миллионов евро

Россия сократила на треть свой взнос в Совет Европы, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Платеж в размере 11 миллионов евро, который РФ должна была перечислить в Совет Европы до конца 2017 года, проведен не будет, заявил он.

«Заблокировали перечисление. И [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и [глава МИД Сергей] Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — сказал Володин.