Россия сократила взнос в Совет Европы на 11 миллионов евро
Россия сократила на треть свой взнос в Совет Европы, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Платеж в размере 11 миллионов евро, который РФ должна была перечислить в Совет Европы до конца 2017 года, проведен не будет, заявил он.
«Заблокировали перечисление. И [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и [глава МИД Сергей] Лавров, и мы об этом говорили — треть заблокировали», — сказал Володин.
«Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, — это почти 11 млн евро», — уточнил Володин.
Российская делегация с 2014 года не участвует в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. В связи с этим возникал вопрос о сокращении российского финансирования этой организацию.
Тем не менее, ранее РФ заплатила взносы в Совет Европы, в том числе за 2017 год (выплачивались в 2016 году), в полном объеме. Взносы в Совет Европы, как сообщалось, платятся единым пакетом, выделить в котором средства, идущие на ПАСЕ, не представляется возможным.
Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы вместе с Францией, Великобританией, Германией, Италией.