Reuters: российские бизнесмены стали отказываться от налогового резидентства, чтобы не отчитываться об офшорах

Многие российские бизнесмены, в том числе из рейтинга богатейших предпринимателей страны, после принятия в 2014 году закона о деофшоризации решили перестать платить налоги в России, чтобы не отчитываться о зарубежных активах. Об этом сообщает агентство Reuters на основании «более десятка интервью с российскими олигархами, их менеджерами, юристами, нынешними и бывшими чиновниками».

«Целый сегмент российских крупных активов находится теперь в руках нового класса предпринимателей — полуизгнанников, которые сохранили плацдарм дома, но находятся вне налоговой системы для резидентов, так как проводят в стране менее 183 дней в году», — пишет агентство.

Сколько всего бизнесменов перестали платить налоги в России и какими активами они владеют, неизвестно.

О решении перестать платить налоги в РФ из-за закона 2014 года Reuters рассказали на условиях анонимности «один из ведущих российских бизнесменов» и «российский миллиардер». Собеседники агентства, как следует из публикации, входят в список 100 богатейших бизнесменов журнала Forbes.

«Мы сидим все в ожидании того, что будет хуже. И, понятно, в этой обстановке желание инвестировать снижается», — сказал один из них.

По словам источников агентства, так же поступили и другие их знакомые бизнесмены. Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин рассказал, что сам остался налоговым резидентом, но знает о противоположном решении «многих коллег», передает Reuters.

В публикации приводятся данные исследования адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», согласно которому от налогового резидентства отказались 40 процентов бенефициаров «контролируемых иностранных компаний» (понятие введено законом о деофшоризации и означает компанию, долей в которой владеет налоговый резидент. — Прим. «Медузы»), а еще девять процентов перевели активы на родственников-нерезидентов.

Неназванный бывший чиновник («сохранивший тесные связи с Кремлем и регулярно беседующий с российскими олигархами») в разговоре с Reuters сказал, что из России, по его оценкам, за последние три года уехала треть из 500 крупнейших бизнесменов.

В Минэкономразвития на запрос Reuters ответили, что эффект от принятия закона виден, в частности, «в улучшающемся положении России в рейтинге Всемирного банка Doing Business». По существу представители российских госорганов, в том числе ФНС и Минфина, агентству не ответили.