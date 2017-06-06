Опубликован секретный отчет АНБ о взломе систем голосования в США. Информатора журналистов задержали

Американское издание The Intercept опубликовало выдержки из секретного отчета Агентства национальной безопасности США о попытках взлома систем голосования перед выборами президента страны в 2016 году.

Из отчета следует, что хакеры, предположительно связанные с Россией, устроили кибератаку как минимум на одного производителя систем электронного голосования за несколько дней до выборов президента США. В документе отмечается, что за хакерскими атаками, вероятно, стоит российское ГРУ, а сами попытки взлома систем голосования были куда более масштабными, чем предполагалось ранее.

Доказательств, что попытки взлома привели к успеху и могли повлиять на результат выборов в США, в отчете не содержится. Документ датирован 5 мая 2017 года, это один из внутренних отчетов спецслужбы, носящий информативный характер.

В день публикации The Intercept стало известно о задержании 25-летней Реалити Лей Уиннер, сотрудницы подрядчика АНБ Pluribus International Corporation. Ее обвиняют в передаче журналистам секретных документов. По данным источников CNN, именно Уиннер передала The Intercept секретный отчет о хакерских атаках на системы голосования. Ей уже предъявлено обвинение, женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Вопрос о мере пресечения суд будет рассматривать в четверг, 8 июня.