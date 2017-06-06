«Мемориал» признал политзаключенным фигуранта «дела 26 марта» Юрия Кулия
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным актера Юрия Кулия, которого приговорили к восьми месяцам колонии-поселения за применение насилия к бойцу Росгвардии на акции 26 марта.
В сообщении «Мемориала» отмечается, что никаких травм у потерпевшего сотрудника Росгвардии, которого схватил за руку Кулий, зафиксировано не было. При этом действия полицейских на акции 26 марта, по мнению правозащитников, можно расценивать как «противоправные».
«Попытка вырвать незаконно задерживаемого демонстранта из рук полицейского, что и делал Юрий Кулий, при объективном рассмотрении может быть признана законной», — заявили в «Мемориале».
Правозащитный центр «Мемориал» находит, что уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти. «Мемориал» считает Кулия политическим заключенным и требует его немедленного освобождения.