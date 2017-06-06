«Мемориал» признал политзаключенным фигуранта «дела 26 марта» Юрия Кулия

«Попытка вырвать незаконно задерживаемого демонстранта из рук полицейского, что и делал Юрий Кулий, при объективном рассмотрении может быть признана законной», — заявили в «Мемориале».

В сообщении «Мемориала» отмечается, что никаких травм у потерпевшего сотрудника Росгвардии, которого схватил за руку Кулий, зафиксировано не было. При этом действия полицейских на акции 26 марта, по мнению правозащитников, можно расценивать как «противоправные».

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным актера Юрия Кулия, которого приговорили к восьми месяцам колонии-поселения за применение насилия к бойцу Росгвардии на акции 26 марта.

Правозащитный центр «Мемориал» находит, что уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти. «Мемориал» считает Кулия политическим заключенным и требует его немедленного освобождения.

Юрий Кулий стал первым осужденным за насилие в отношение представителей власти на акции 26 марта. Его обвинили в том, что он «схватил за руку» сотрудника Росгвардии и «тем самым причинил ему боль». Кулий, которого изначально защищал адвокат по назначению, признал свою вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Позже по тому же делу был осужден столяр из Люберец Александр Шпаков, который, по версии следствия, пытался заблокировать движение полицейского автобуса и ударил полицейского по голове. Он также признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке; его приговорили к полутора годам колонии.

Помимо Шпакова и Кулия по делу проходят еще три человека: Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Потерпевшими в материалах значатся семь полицейских.

26 марта в Москве и других российских городах прошли массовые акции протеста. В столице акция не была согласована властями, полицейские задержали более тысячи человек.