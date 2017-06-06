Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС

Deutsche Welle
10:29, 6 июня 2017
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Правительство Чехии объявило, что до сентября 2017 года не будет принимать беженцев, прибывших в Италию и Грецию из других стран. В сентябре заканчивается срок действия программы, согласно которой для стран-членов Евросоюза установлены квоты на прием мигрантов.

По квоте Чехия должна была принять 2691 мигранта. В действительности она приняла 12 человек.

Отказ от участия в программе министерство внутренних дел Чехии объяснило тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» после недавних терактов в Европе.

Решение правительства поддержала чешская оппозиция. Как сообщает издание Prague Daily Monitor, Гражданская демократическая партия назвала систему квот нарушением прав суверенных государств. Коммунисты отметили, что Чехия выступала против такой системы с самого начала миграционного кризиса в Европе.

В 2015 году ЕС принял программу, предусматривающую распределение 120 тысяч мигрантов по европейским странам. Венгрия и Словакия в мае 2017 года обвинили Евросоюз в пренебрежении правовыми нормами при разработке этой программы.
Венгрия, Австрия и Польша до сих пор не приняли по квотам ни одного человека. Если они не примут мигрантов до конца июня, их могут оштрафовать за нарушение соглашений ЕС.
Германия только за период с сентября 2015 по июнь 2016 года приняла около миллиона мигрантов. Ежегодно Германия тратит 20 миллиардов евро на расходы, связанные с беженцами.
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