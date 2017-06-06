Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС

Правительство Чехии объявило, что до сентября 2017 года не будет принимать беженцев, прибывших в Италию и Грецию из других стран. В сентябре заканчивается срок действия программы, согласно которой для стран-членов Евросоюза установлены квоты на прием мигрантов.

По квоте Чехия должна была принять 2691 мигранта. В действительности она приняла 12 человек.

Отказ от участия в программе министерство внутренних дел Чехии объяснило тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» после недавних терактов в Европе.

Решение правительства поддержала чешская оппозиция. Как сообщает издание Prague Daily Monitor, Гражданская демократическая партия назвала систему квот нарушением прав суверенных государств. Коммунисты отметили, что Чехия выступала против такой системы с самого начала миграционного кризиса в Европе.