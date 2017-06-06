Банк России предупредил о риске ускорения инфляции из-за холодной погоды

Холодная весна может привести к временному ускорению инфляции во второй половине 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бюллетень департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

Другим фактором инфляционного давления, по прогнозу регулятора, станет оживление спроса.

Ускорение сезонно очищенных темпов роста цен из-за холодной погоды и снижения урожая овощей и фруктов, предполагает ЦБ, может произойти в III квартале 2017 года. В свою очередь оживление спроса, указывают составители прогноза, позволит производителям в значительной степени переносить рост издержек на потребительские цены.

При этом аналитики ЦБ отмечают, что временные благоприятные факторы замедления инфляции, в первую очередь укрепление рубля в январе—апреле 2017 года, могут продолжить свое действие как минимум до середины года.

Эксперты Банка России ожидают, что несмотря на временное ускорение годовая инфляция не превысит целевой показатель в 4 процента.