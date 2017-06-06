Банк России предупредил о риске ускорения инфляции из-за холодной погоды

Интерфакс
09:21, 6 июня 2017
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Холодная весна может привести к временному ускорению инфляции во второй половине 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бюллетень департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

Другим фактором инфляционного давления, по прогнозу регулятора, станет оживление спроса.

Ускорение сезонно очищенных темпов роста цен из-за холодной погоды и снижения урожая овощей и фруктов, предполагает ЦБ, может произойти в III квартале 2017 года. В свою очередь оживление спроса, указывают составители прогноза, позволит производителям в значительной степени переносить рост издержек на потребительские цены.

При этом аналитики ЦБ отмечают, что временные благоприятные факторы замедления инфляции, в первую очередь укрепление рубля в январе—апреле 2017 года, могут продолжить свое действие как минимум до середины года.

Эксперты Банка России ожидают, что несмотря на временное ускорение годовая инфляция не превысит целевой показатель в 4 процента.

Фактическая инфляция по итогам 2016 года составила 5,4 процента.
В средней полосе России март 2017 года оказался значительно теплее среднегодовых температур, а май — холоднее. В Москве май, как сообщил Гидрометцентр, оказался самым холодным с 2000 год, со средней температурой 10,9 градуса, ниже нормы на 2,2 градуса.
При этом за Уралом весна 2017 года была значительно теплее среднегодовых значений. На севере Дальнего Востока весна стала самой теплой за всю историю метерологических наблюдений в регионе, а на юге и в Сибири — вошла в тройку самых теплых.
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