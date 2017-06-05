Замгубернатора Курской области задержали за взятку

Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в 2015 году он получил недвижимость стоимостью более миллиона рублей от строительной компании, которой нужно было получить заключение для ввода в эксплуатацию жилого дома с нарушениями.

В пресс-службе администрации Курской области заявили, что Зубков был задержан.

По делу проходят еще три человека, их имена — Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. Они подозреваются в посредничестве дачи взятки, даче взятки и пособничестве.