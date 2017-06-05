Замгубернатора Курской области задержали за взятку
Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в 2015 году он получил недвижимость стоимостью более миллиона рублей от строительной компании, которой нужно было получить заключение для ввода в эксплуатацию жилого дома с нарушениями.
В пресс-службе администрации Курской области заявили, что Зубков был задержан.
По делу проходят еще три человека, их имена — Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. Они подозреваются в посредничестве дачи взятки, даче взятки и пособничестве.
Андрей Зубков — заместитель губернатора, глава комитета региональной безопасности Курской области. Он курирует в администрации региона вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.