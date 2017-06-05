Умер ребенок, пострадавший во время бури в Подмосковье
В московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 4 июня умер ребенок из Люберец, пострадавший 29 мая во время бури. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подмосковный Минздрав.
Ребенок стал шестым погибшим в результате бури в регионе. Всего в Москве и Подмосковье погибли 17 человек.
29 мая в Москве и Подмосковье прошла буря. Многие жители регионов не получили СМС-уведомлений об ухудшении погоды. В Москве были повалены 18 тысяч деревьев, были повреждены около двух тысяч машин. В Люберцах ветер повалил башенный кран.