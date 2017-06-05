Сборная России по футболу обыграла Венгрию со счетом 3:0 в товарищеском матче

Перед началом Кубка Конфедераций сборная России сыграет еще один товарищеский матч — с командой Чили 9 июня.

Голы за Россию забили Федор Смолов «Краснодар») и Дмитрий Полоз («Ростов»). Еще один мяч Венгрия пропустила в результате автогола.

Сборная России по футболу обыграла команду Венгрии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Будапеште.

Россия принимает чемпионат мира по футболу 2018 года и поэтому не участвует в отборочном турнире. Вместо квалификационных матчей российские футболисты играют товарищеские.

Подготовку к чемпионату мира сборная России ведет под руководством Станислава Черчесова, который стал главным тренером команды после неудачного выступления россиян на Евро-2016 (тогда команду возглавлял Леонид Слуцкий).

При Черчесове россияне сыграли восемь товарищеских встреч, из которых три выиграли (у Ганы, Румынии и Венгрии), две сыграли вничью (с Турцией и Бельгией) и три проиграли (с Коста-Рикой, Катаром и Кот-дʼИвуаром).