Салафит из Дагестана рассказал о вербовке ФСБ. Ему угрожали публикацией личного видео с другим мужчиной

Кавказский узел
10:26, 5 июня 2017
Надежный источник

Житель Дагестана, назвавшийся Русланом, рассказал в интервью изданию «Кавказский узел», как его вербовала ФСБ, шантажируя видеозаписью личного характера, на которой он был снят вместе с другим мужчиной.

Руслан рассказал, что его остановили на улице в Дербенте в конце 2013 года и отвезли в гостиницу. Там Руслана, который является салафитом, стали расспрашивать о его знакомых. Ему предложили сотрудничать со спецслужбами и сообщили, что хотят отправить его в Сирию.

На встрече Руслану показали видео, где он был снят с другим мужчиной, и пообещали в случае отказа от сотрудничества показать запись всем его знакомым.

«Они говорили: „Ты человек, практикующий ислам, и занимаешься таким. Как ты считаешь, это вообще нормально?“ Я ответил, что это моя личная жизнь и что нет статьи, запрещающей это», — рассказал Руслан.

По словам Руслана, после встречи в гостинице его отпустили, предоставив пять дней на размышления. Вскоре он бежал в Турцию через Азербайджан.

У меня был один знакомый парень. Он с кем-то познакомился по интернету, это оказался левый человек, который пригласил его к себе, а там уже ожидали люди, которые, как я понял, его сильно избили, забрали телефон. Ему дали понять, что знают, чем он занимается, знают о его связях с другими ребятами, и смогли его завербовать. Он стал активистом, участвует в разных мероприятиях, которые государство организует, снимает видеоролики, ездил в лагерь «Машук».

Кавказский узел
В начале апреля «Новая газета» опубликовала статью о преследованиях геев в Чечне. По данным журналистов, мужчин, которых подозревают в гомосексуальности, в массовом порядке задерживают и отправляют в «секретные тюрьмы». Три человека, по данным журналистов, были убиты. Вслед за «Новой газетой» материалы о преследованиях геев в Чечне опубликовали другие издания.
Чеченские власти отвергают выдвинутые журналистами обвинения, утверждая, что в республике вообще нет геев. В главной мечети Грозного прошло собрание, участники которого пригрозили возмездием «подстрекателям».
Тему преследований геев в Чечне поднимали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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