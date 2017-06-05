Салафит из Дагестана рассказал о вербовке ФСБ. Ему угрожали публикацией личного видео с другим мужчиной

Житель Дагестана, назвавшийся Русланом, рассказал в интервью изданию «Кавказский узел», как его вербовала ФСБ, шантажируя видеозаписью личного характера, на которой он был снят вместе с другим мужчиной.

Руслан рассказал, что его остановили на улице в Дербенте в конце 2013 года и отвезли в гостиницу. Там Руслана, который является салафитом, стали расспрашивать о его знакомых. Ему предложили сотрудничать со спецслужбами и сообщили, что хотят отправить его в Сирию.

На встрече Руслану показали видео, где он был снят с другим мужчиной, и пообещали в случае отказа от сотрудничества показать запись всем его знакомым.

«Они говорили: „Ты человек, практикующий ислам, и занимаешься таким. Как ты считаешь, это вообще нормально?“ Я ответил, что это моя личная жизнь и что нет статьи, запрещающей это», — рассказал Руслан.

По словам Руслана, после встречи в гостинице его отпустили, предоставив пять дней на размышления. Вскоре он бежал в Турцию через Азербайджан.