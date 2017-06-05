Путин в интервью NBC вспомнил о конспирологической версии убийства Кеннеди

Президент России
07:27, 5 июня 2017
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Президент России Владимир Путин в интервью журналистке канала NBC Мегин Келли поднял вопрос о причастности американских спецслужб к убийству президента Джона Кеннеди. Текст интервью, которое вышло в эфире NBC вечером 4 июня, опубликован на сайте Кремля.

В беседе с Келли Путин заявил, что Россия не имеет отношения к взлому переписки лидеров Демократической партии и никак не влияла на выборы в США. Президент РФ заметил, что следы хакеров, которые, как утверждают американские спецслужбы, ведут к Кремлю, могли быть подделаны. Он отметил, что это могли быть и американские хакеры, которые выдали себя за российских.

Путин предложил вспомнить убийство Кеннеди и отметил, что существует версия о причастности к покушению на президента американских спецслужб. Эту версию нельзя исключать, отметил Путин, и заявил, что сейчас, учитывая возросшие возможности спецслужб, легко организовать хакерские атаки таким образом, чтобы ответственной за них выглядела Россия.

Келли, как следует из текста интервью на сайте Кремля, после этой реплики Путина перешла к другой теме беседы.

«Давайте вспомним убийство президента Кеннеди. Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию».

Президент России
Президент России Владимир Путин дал публичное интервью Мегин Келли 3 июня 2017 года во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Впоследствии журналистка NBC встретилась с Путиным один на один.
Помимо прочего, в интервью Келли Путин заявил, что у России нет никакого компромата на Дональда Трампа, опроверг сведения о попытках Кремля вмешаться в избирательный процесс в США, а также обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы по всему миру.
Согласно официальной версии, президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года застрелил Ли Харви Освальд, впоследствии убитый Джеком Руби через два дня после задержания. Существует сразу несколько конспирологических версий убийства Кеннеди, в том числе о причастности ЦРУ или КГБ к покушению на президента США. Официальное расследование пришло к выводу, что у Освальда сообщников не было.
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