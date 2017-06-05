Путин в интервью NBC вспомнил о конспирологической версии убийства Кеннеди

Президент России Владимир Путин в интервью журналистке канала NBC Мегин Келли поднял вопрос о причастности американских спецслужб к убийству президента Джона Кеннеди. Текст интервью, которое вышло в эфире NBC вечером 4 июня, опубликован на сайте Кремля.

В беседе с Келли Путин заявил, что Россия не имеет отношения к взлому переписки лидеров Демократической партии и никак не влияла на выборы в США. Президент РФ заметил, что следы хакеров, которые, как утверждают американские спецслужбы, ведут к Кремлю, могли быть подделаны. Он отметил, что это могли быть и американские хакеры, которые выдали себя за российских.

Путин предложил вспомнить убийство Кеннеди и отметил, что существует версия о причастности к покушению на президента американских спецслужб. Эту версию нельзя исключать, отметил Путин, и заявил, что сейчас, учитывая возросшие возможности спецслужб, легко организовать хакерские атаки таким образом, чтобы ответственной за них выглядела Россия.

Келли, как следует из текста интервью на сайте Кремля, после этой реплики Путина перешла к другой теме беседы.