Полиция назвала имена двоих исполнителей теракта в Лондоне
Полиция Лондона назвала имена двоих исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.
Хурам Шазад Батт был уроженцем Пакистана, у него было гражданство Великобритании. Он был известен полиции и спецслужбам, однако информации о подготовке у властей не было.
Рашид Редуан не попадал в поле зрения полиции. Сообщается, что он называл себя выходцем из Марокко и Ливии и использовал имя Рашид Эльхдар и называл другой год рождения — 1991-й вместо 1986-го.
Имя третьего преступника пока не называется.
Updates: Two men shot dead by police following terrorist attack in #LondonBridge #BoroughMarket named https://t.co/prQUaxy2k4 pic.twitter.com/LR4klVhZ64— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 5, 2017
Вечером 3 июня в Лондоне три человека на фургоне сбили несколько пешеходов на Лондонском мосту, после чего вышли на улицу и стали бить ножами людей в районе рынка Боро-маркет, где в это время было открыто множество заведений. Они убили семь человек и ранили около 50.
Все трое нападавших были застрелены полицейскими. Полиция пояснила, что на преступниках были муляжи бомб.