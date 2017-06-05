Полиция назвала имена двоих исполнителей теракта в Лондоне

Полиция Лондона
17:44, 5 июня 2017
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Полиция Лондона назвала имена двоих исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Хурам Шазад Батт был уроженцем Пакистана, у него было гражданство Великобритании. Он был известен полиции и спецслужбам, однако информации о подготовке у властей не было.

Рашид Редуан не попадал в поле зрения полиции. Сообщается, что он называл себя выходцем из Марокко и Ливии и использовал имя Рашид Эльхдар и называл другой год рождения — 1991-й вместо 1986-го.

Имя третьего преступника пока не называется.

Вечером 3 июня в Лондоне три человека на фургоне сбили несколько пешеходов на Лондонском мосту, после чего вышли на улицу и стали бить ножами людей в районе рынка Боро-маркет, где в это время было открыто множество заведений. Они убили семь человек и ранили около 50.
Все трое нападавших были застрелены полицейскими. Полиция пояснила, что на преступниках были муляжи бомб.

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