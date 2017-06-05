Полиция назвала имена двоих исполнителей теракта в Лондоне

Полиция Лондона назвала имена двоих исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Хурам Шазад Батт был уроженцем Пакистана, у него было гражданство Великобритании. Он был известен полиции и спецслужбам, однако информации о подготовке у властей не было.

Рашид Редуан не попадал в поле зрения полиции. Сообщается, что он называл себя выходцем из Марокко и Ливии и использовал имя Рашид Эльхдар и называл другой год рождения — 1991-й вместо 1986-го.

Имя третьего преступника пока не называется.