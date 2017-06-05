На лучшего судью Саратовского областного суда 2014 года завели дело о взятке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особом крупном размере» на бывшего судью Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, который был задержан в начале 2016 года при получении взятки.

Согласие на возбуждение дела дала летом 2016 года Высшая квалификационная коллегия судей, однако Стасенков обжаловал это решение. В декабре Верховный суд оставил его без изменений.

Как отмечает «Медиазона», Владимир Стасенков в 2014 году был признан лучшим судьей Саратовского областного суда.

По версии следствия, Стасенков договорился со своим знакомым Юрий Дудуковым, что за 17 миллионов рублей поможет при пересмотре дела Романа Сгибова, осужденного за мошенничество на восемь лет колонии строгого режима.

«При этом судья не входил в состав судей апелляционной инстанции Саратовского областного суда, рассматривающих уголовное дело в отношении данного осужденного, и в силу своего должностного положения не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу», — сообщают в СК.

Когда Дудуков передал это предложение родственникам Сгибова, те обратились в ФСБ и затем под контролем оперативников передали ему 250 тысяч рублей и муляж пяти миллионов рублей. Затем Дудуков, который был задержан с поличным, передал 150 тысяч рублей и муляж судье Стасенкову, пишут «Свободные новости» (FreeNews-Volga).

ФСБ опубликовало видеозапись передачи денег, сделанную в машине Дудукова.

Задержание судьи за взятку. Оперативное видео FreeNews Volga

Стасенков утверждает, что полагал в момент передачи денег, что Дудуков возвращает ему долг, передают «Свободные новости». Он настаивает, что отказывался по просьбе Дудукова как-либо вмешиваться в дело Сгибова.