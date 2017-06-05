Александру Сокурову присудили почетную награду Европейской киноакадемии

Вручение награды состоится во время 30-й церемонии European Film Awards, которая пройдет 9 декабря 2017 года в Берлине.

Европейская киноакадемия присудила почетную награду «За достижения в кинематографе» режиссеру Александру Сокурову. Об этом EFA объявила 5 июня.

Признавая уникальный вклад Александра Сокурова в мировой кинематограф, Европейская киноакадемия с радостью награждает режиссера почетной премией.

Почетную награду EFA, которая существует с 1988 года, в разные годы получали Ингмар Бергман, Федерико Феллини, Анджей Вайда, Бернардо Бертоллуччи.

В 1995 году Европейская киноакадемия включила Александра Сокурова в список ста лучших режиссеров мирового кино. Сокуров — обладатель множества международны наград, в том числе «Золотого льва» Венецианского фестиваля (2011, фильм «Фауст»). Кроме того, Сокуров награжден орденом Восходящего солнца и французским орденом Искусств и литературы.

В 2017 году Сокуров получил почетную «Нику» «Честь и достоинство». Выступая на церемонии «Ники», режиссер заявил о необходимости развития гражданского общества в России и призвал «бороться за силу просвещения». Полностью речь Александра Сокурова можно прочитать здесь