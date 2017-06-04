В Лондоне фургон сбил нескольких пешеходов на мосту

В Лондоне вечером 3 июня фургон выехал на тротуар на Лондонском мосту и сбил нескольких пешеходов.

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на своего корреспондента Холли Джонс, пострадали пять или шесть человек. По оценке Джонс, четыре человека получили серьезные травмы. Информации о погибших нет.

Мост закрыт для передвижения. В полиции сообщили, что на близлежащем рынке Боро (Borough Market) также произошел инцидент.

По словам Джонс, за рулем фургона сидел мужчина, он ехал со скоростью около 50 миль в час (80 километров в час). Корреспондент «Би-би-си» сообщила, что увидела, как полиция задерживает человека рядом с местом происшествия.

The Telegraph пишет, что очевидцы рассказывают о стрельбе во время инцидента. Другие свидетели рассказали Reuters, что видели у раненых следы от ножевых ранений.