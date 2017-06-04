В Лондоне фургон сбил нескольких пешеходов на мосту

BBC News
21:56, 3 июня 2017
Надежный источник

В Лондоне вечером 3 июня фургон выехал на тротуар на Лондонском мосту и сбил нескольких пешеходов.

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на своего корреспондента Холли Джонс, пострадали пять или шесть человек. По оценке Джонс, четыре человека получили серьезные травмы. Информации о погибших нет.

Мост закрыт для передвижения. В полиции сообщили, что на близлежащем рынке Боро (Borough Market) также произошел инцидент.

По словам Джонс, за рулем фургона сидел мужчина, он ехал со скоростью около 50 миль в час (80 километров в час). Корреспондент «Би-би-си» сообщила, что увидела, как полиция задерживает человека рядом с местом происшествия.

The Telegraph пишет, что очевидцы рассказывают о стрельбе во время инцидента. Другие свидетели рассказали Reuters, что видели у раненых следы от ножевых ранений.

В марте 2017 года 52-летний британец Халид Масуд сбил несколько десятков пешеходов на мосту около здания парламента Великобритании в Лондоне. В результате погибли пять человек, около 30 человек пострадали.
22 мая в Манчестере возле зала, где закончился концерт Арианы Гранде, произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, несколько десятков человек были ранены.
В Великобритании действует «серьезный» уровень террористической угрозы, означающий высокую вероятность совершения теракта. 
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