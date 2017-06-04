В больницы Лондона доставлены как минимум 20 пострадавших при теракте
01:51, 4 июня 2017
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В больницы Лондона доставлены как минимум 20 пострадавших при теракте, говорится в заявлении, распространенном Службой скорой помощи. Раненых приняли шесть больниц.
Некоторым пострадавшим первая помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась, сообщила Служба скорой помощи.
Our latest statement about the incident in #LondonBridge. We have taken at least 20 patients to six hospitals across London. pic.twitter.com/eDRdk48CBu— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) June 4, 2017
В каком состоянии находятся пострадавшие, доставленные в больницы, пока не уточняется.
В Лондоне вечером 3 июня фургон на Лондонском мосту врезался в прохожих, затем из него вышли и стали нападать на прохожих с холодным оружием. Нападения были, в том числе, в районе рынка Боро. Полиция признала произошедшее терактом.
По неофициальной информации, двое нападавших застрелены полицией.
Официальные данные о жертвах и нападавших полиция, по состоянию на 04:50 мск, не сообщила.