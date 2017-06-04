В каком состоянии находятся пострадавшие, доставленные в больницы, пока не уточняется.

Некоторым пострадавшим первая помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась, сообщила Служба скорой помощи.

В больницы Лондона доставлены как минимум 20 пострадавших при теракте, говорится в заявлении, распространенном Службой скорой помощи. Раненых приняли шесть больниц.

В Лондоне вечером 3 июня фургон на Лондонском мосту врезался в прохожих, затем из него вышли и стали нападать на прохожих с холодным оружием. Нападения были, в том числе, в районе рынка Боро. Полиция признала произошедшее терактом.

По неофициальной информации, двое нападавших застрелены полицией.

Официальные данные о жертвах и нападавших полиция, по состоянию на 04:50 мск, не сообщила.