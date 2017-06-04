При теракте в Лондоне погибли семь человек, 48 ранены

Число погибших при теракте в Лондоне увеличилось до семи человек. Эти данные подтвердила полиция. В больницы доставлены 48 пострадавших.

Вечером 3 июня в Лондоне террорист за рулем белого фургона выехал на тротуар и врезался в людей. Затем из машины вышли другие террористы и напали на прохожих с ножами.

По данным полиции, в нападении участвовали три человека, все они застрелены. На телах преступников были закреплены муляжи взрывных устройств.

После теракта британские политические партии приостановили избирательную кампанию. На 8 июня в Великобритании назначены выборы в парламент.