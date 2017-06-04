Премьер-министр Великобритании назвала нападение в Лондоне терактом
Обновление: Полиция подтвердила, что наезд на пешеходов на Лондонском мосту и нападение с холодным оружием на рынке Боро расследуются как теракты. Инцидент в Воксхолле, сообщается в твитере полиции, с ними не связан.
Происшествие в Лондоне, где грузовик наехал на прохожих, рассматривается как «потенциальный акт терроризма». Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
«Я хотела бы выразить огромную благодарность полиции и экстренным службам, работающим на месте происшествия. Наши мысли с теми, кто оказался вовлечен в эти ужасные события», — сказала Мэй.
Премьер-министр не стала уточнять ни число пострадавших, ни какие-либо другие подробности произошедшего, подчеркнув лишь, что расследование проводится оперативно.
По предварительным данным, вечером 3 июня фургон сбил нескольких человек на Лондонском мосту. После этого произошло нападение с использованием холодного оружия на близлежащем рынке Боро. Также сообщалось о третьем инциденте в районе Воксхолл, без уточнений, что именно там произошло.
Источники «Би-би-си» сообщили, что в результате нападений есть погибшие, не уточнив их числа. Также сообщалось, что полиция разыскивает троих человек. Официально правоохранительные органы пока данных о пострадавших не объявили.