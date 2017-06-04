Глава НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия ушел со своей должности

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия ушел со своего поста. Он продолжит работать в институте хирургом.

Хубутия рассказал, что давно собирался оставить свою должность, но окончательное решение о смене директора НИИ стало для него «немножечко неожиданным поворотом», поскольку было принято ночью.

«Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — сообщил Хубутия в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Хубутия опроверг сообщения о том, что причиной его ухода с поста директора НИИ стали результаты проверки, в ходе которой в институте были выявлены нарушения. Он назвал такие сведения клеветой: «Наверное, кто-то думал, что я не уйду, и это было заказное».

О нарушениях в НИИ имени Склифосовского сообщала «Лента.ру» со ссылкой на неназванный источник в департаменте здравоохранения Москвы. По словам этого источника, проверка Росздравнадзора выявила «факты вымогательства денег у пациентов, а также вопиющие случаи, когда тяжелобольным делали высокотехнологичные операции, в которых они не очень нуждались».

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на встрече с сотрудниками НИИ имени Склифосовского сообщил, что Хубутия станет президентом института, а исполняющим обязанности директора назначен Сергей Петриков. Ранее Петриков был заместителем директора НИИ.