Полицейские рассказали, что в результате нападений в Лондоне есть погибшие
В результате нападений в Лондоне вечером 3 июня погибли люди, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицейских, стоящих в оцеплении.
По словам собеседников «Би-би-си», погибших более одного. Более точной информации о погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, вечером 3 июня фургон сбил нескольких человек на Лондонском мосту. После этого произошло нападение с использованием холодного оружия на близлежащем рынке Боро.
Полиция сообщила о третьем инциденте в районе Воксхолла; что там произошло, пока неизвестно.