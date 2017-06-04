Полицейские рассказали, что в результате нападений в Лондоне есть погибшие

В результате нападений в Лондоне вечером 3 июня погибли люди, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицейских, стоящих в оцеплении.

По словам собеседников «Би-би-си», погибших более одного. Более точной информации о погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, вечером 3 июня фургон сбил нескольких человек на Лондонском мосту. После этого произошло нападение с использованием холодного оружия на близлежащем рынке Боро.

Полиция сообщила о третьем инциденте в районе Воксхолла; что там произошло, пока неизвестно.