«Би-би-си»: полиция разыскивает троих подозреваемых после нападений у Лондонского моста

Полиция разыскивает троих подозреваемых в связи с нападениями в районе Лондонского моста, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее в полиции сообщили, что вооруженные сотрудники находятся в двух местах происшествия — на мосту, где, по словам очевидцев, водитель сбил несколько человек, и на близлежащем рынке Боро (Borough Market), где произошло нападение с применением холодного оружия; полицейским пришлось открыть огонь.

«Би-би-си» цитирует слова очевидца, сказавшего, что видел выходящих из фургона троих мужчин с длинным холодным оружием, которые побежали в сторону рынка Боро, нападая на прохожих.

Ранее очевидцы сообщали, что видели людей с ножевыми ранениями и слышали стрельбу.

Обновление. Полиция сообщила, что реагирует на третий инцидент в районе Воксхолла.