Жителя Сочи оштрафовали за распространение незапрещенной книги

Хостинский районный суд Сочи 31 мая оштрафовал местного жителя Сергея Балданова на три тысячи рублей за распространение экстремистских материалов, хотя речь в деле шла о книге, которая не признана экстремистской. Об этом 2 июня сообщил информационно-аналитический центр «Сова» со ссылкой на собственную информацию.

На сайте суда решение на момент публикации новости не опубликовано.

По данным «Совы», Балданова — последователя китайской практики фалуньгун — признали виновным в распространении экстремистских материалов за передачу книги «Фалунь Дафа» женщине по имени Арина Кондратенко для ознакомления; позже книгу у нее нашли сотрудники ФСБ.

Книгу написал основатель фалуньгуна Ли Хуинчжи, произведение которого «Чжуань Фалунь» признано в России экстремистским. Издания под названием «Фалунь Дафа» в списке запрещенных материалов нет.

«Суд признал Балданова виновным в распространении экстремистской литературы на том основании, что он распространял книгу Ли Хунчжи, автора запрещенного трактата „Чжуань Фалунь“. При этом суд не ставил вопрос об идентичности изданий „Фалунь Дафа“ и „Чжуань Фалунь“», — сообщает «Сова».

Центр отмечает, что Арина Кондратенко была свидетелем по делу пастора сочинской общины евангелистов-пятидесятников Алексея Колясникова, которого Хостинский суд в 2014 году оштрафовал за чтение Библии в кафе.