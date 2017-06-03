В Рязанской области в ДТП с участием рейсового автобуса погибли два человека, 22 пострадали

В Михайловском районе Рязанской области утром 3 июня столкнулись две легковые машины и рейсовый автобус, ехавший в Москву из Элисты.

Водитель и пассажир одной из легковых машин погибли. Пострадали 22 пассажира автобуса, в том числе шестеро детей. Некоторых из них доставили в больницу.

«По предварительной информации, водитель „Лады Ларгус“ выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении со стороны Элисты пассажирскому автобусу „Сетра“, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автобуса совершил опрокидывание», — сказано в сообщении областного управления МВД.