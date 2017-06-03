В Кабуле смертники устроили взрывы на похоронах, где присутствовал премьер-министр Афганистана

В Кабуле 3 июня на похоронах, где присутствовали высокопоставленные афганские политики, произошло три взрыва.

По официальным данным, погибли по меньшей мере семь человек. Телеканал Tolo TV со ссылкой на источники сообщает о 20 погибших и 87 раненых.

Взрывы устроили смертники, предположительно находившиеся среди посетителей похорон. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна организация; террористическое движение «Талибан» заявило о непричастности к атаке.

Взрывы произошли на похоронах Салима Эзадьяра, сына афганского сенатора Алама Эзадьяра. На похоронах присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, он в результате случившегося не пострадал.

Эзадьяр был смертельно ранен 2 июня в ходе столкновений на демонстрации, участники которой требовали от правительства обеспечить повышение уровня безопасности в стране. Демонстранты начали кидать камни в полицейских, те начали стрелять в воздух; в ходе столкновений погибли пять человек. Абдулла призвал расследовать, стреляла ли полиция в протестующих.

Протесты начались после теракта 31 мая в дипломатическом квартале Кабула, в результате которого погибли более ста человек и несколько сотен пострадали. После этого власти ограничили передвижения в части города.