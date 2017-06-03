В Кабуле смертники устроили взрывы на похоронах, где присутствовал премьер-министр Афганистана

Associated Press
15:20, 3 июня 2017
Надежный источник

В Кабуле 3 июня на похоронах, где присутствовали высокопоставленные афганские политики, произошло три взрыва.

По официальным данным, погибли по меньшей мере семь человек. Телеканал Tolo TV со ссылкой на источники сообщает о 20 погибших и 87 раненых.

Взрывы устроили смертники, предположительно находившиеся среди посетителей похорон. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна организация; террористическое движение «Талибан» заявило о непричастности к атаке.

Взрывы произошли на похоронах Салима Эзадьяра, сына афганского сенатора Алама Эзадьяра. На похоронах присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, он в результате случившегося не пострадал.

Эзадьяр был смертельно ранен 2 июня в ходе столкновений на демонстрации, участники которой требовали от правительства обеспечить повышение уровня безопасности в стране. Демонстранты начали кидать камни в полицейских, те начали стрелять в воздух; в ходе столкновений погибли пять человек. Абдулла призвал расследовать, стреляла ли полиция в протестующих.

Протесты начались после теракта 31 мая в дипломатическом квартале Кабула, в результате которого погибли более ста человек и несколько сотен пострадали. После этого власти ограничили передвижения в части города.

На территории Афганистана регулярно происходят теракты, за которые чаще всего берут ответственность боевики движения «Талибан» или «Исламского государства» (обе организации признаны властями РФ террористическими). Жертвами атак становятся десятки человек. Взрыв 31 мая, в результате которого погибли более ста человек, стал одним из крупнейших терактов в стране за последние годы

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