В Мурманске охрана не пустила в кафе детей в инвалидных колясках. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении равенства прав и свобод (136 УК) после того, как охрана мурманского кафе не пустила в заведение трех детей в инвалидных колясках.

Инцидент произошел 28 мая, когда трое женщин с детьми в колясках пытались войти в кафе «Сумах». Охрана не пустила их внутрь, ссылаясь на особые правила заведения. Женщинам предложили оставить коляски при входе.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал, что охранник кафе уже уволен. Родители, при этом, не приняли извинения администрации, заметив, что их не в первый раз не пускают в кафе.

В сообщении Следственного комитета не указано, есть ли в деле подозреваемые. Статья о нарушении равенства прав и свобод предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.