Стрелявший в Адама Осмаева пользовался паспортом на имя человека, который умер в 2001 году

Стрелявший в Адама Осмаева в Киеве пользовался паспортом, выданным на имя жителя Одессы, умершего в 2001 году, сообщает украинское издание «Страна.ua».

У покушавшегося на Осмаева, напоминает издание, был обнаружен паспорт на имя Александра Дакара, выданный в феврале 2016 года.

Основанием для выдачи этого паспорта, сообщили источники издания в правоохранительных органах, стала смена фамилии — житель Одессы Александр Антипов стал Александром Дакаром.

Брат Александра Антипова (Дакара) Олег, с которым связался журналист «Страна.ua», заявил, что его родственник, на чье имя выданы документы, был убит в 2001 году. Олег Антипов также указал, что человек на фотографии — не его покойный брат.

Украинский канал «Эспресо.TV», в свою очередь, сообщает, что покушение на Адама Осмаева совершил Артур Курмакаев (также известен под фамилией Денисултанов) по прозвищу Динго. В 2008 году Курмакаев был задержан в Австрии по подозрению в угрозах Умару Исраилову, обвинявшему лидера Чечни Рамзана Кадырова в пытках и похищениях людей в республике.

Тогда, напоминает «Эспресо.TV», Курмакаев заявил о наличии у Кадырова «списков врагов», которых планируется уничтожить. Курмакаева выслали из Австрии. После возвращения в Россию Курмакаев публично отказался от своих показаний, в которых упоминался Кадыров. Исраилов был убит в 2009 году.

В марте 2011 года Курмакаев был приговорен в России к восьми годам заключения за кражу более 7 миллионов рублей и принуждение к даче ложных показаний. «Фонтанка» тогда писала, что кроме фамилий Денисултанов и Курмакаев осужденный был известен как Тищенко и Цебро.