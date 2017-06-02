Нападение на казино в столице Филиппин оказалось попыткой ограбления. Погибли 36 человек

Нападение на казино и отель Resorts World Manila в столице Филиппин оказалось не терактом, как об этом сообщалось первоначально, а попыткой ограбления. В полиции сообщили, что преступник забрал игровые фишки на сумму 2,6 миллиона долларов. В результате пожара, который устроил нападавший, погибли 36 человек.

Грабитель ворвался в казино в ночь на 2 июня и открыл огонь из автомата. При этом, по данным полиции, он стрелял не в людей, а в телевизор. Затем преступник поджег игровые столы. Ни у одного из погибших нет огнестрельных ранений, все они умерли от отравления угарным газом.

Забрав игровые фишки, грабитель попытался скрыться через гостиницу, которая примыкает к казино. Не сумев убежать от полиции, он вошел в один из номеров и покончил с собой — завернулся в одеяло, облил его горючей жидкостью и поджег.

SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, сообщила, что один из боевиков «Исламского государства» заявил о причастности группировки к нападению на казино и отель в Маниле. Филиппинская полиция не подтвердила эту информацию.