Минкультуры попросило привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях из «Седьмой студии»

Дождь
11:49, 2 июня 2017
Надежный источник

Минкультуры обратилось в ГСУ Следственного комитета с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, «похитивших субсидии», выделенные министерством «Седьмой студии».

Мастера культуры. Обыски у Серебренникова и Ко начались в 7 утра 23 мая.

Опубликовано Ольгой Евгентевной 2 июня 2017 г.

Копия письма на имя главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова за подписью замминистра культуры Николая Малакова была опубликована в соцсетях, в том числе Ольгой Романовой.

Письмо датировано 23 мая 2017 года. Утром в этот день были проведены обыски в квартире основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», руководителем которого он является.

Пресс-служба Минкультуры подтвердила «Дождю» подлинность письма. Подобное обращение — стандартная процедура, применяемая в тех случаях, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб, говорится в ответе Минкультуры на запрос телеканала.

Кроме квартиры Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра», обыски 23 мая прошли у бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства Минкульта Софьи Апфельбаум, которая сейчас занимает пост директора РАМТ.
Обыски, как объявил Следственный комитет, были проведены в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах организации «Седьмая студия» по линии Минкультуры. По версии СК, ущерб оценивается в 200 миллионов рублей. В постановлении на обыск, с которым ознакомилась «Медуза», речь шла о 66,5 миллиона рублей.
Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева по делу о хищении бюджетных средств арестована. Бывшему гендиректору этой организации Юрию Итину суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
В защиту Кирилла Серебреникова выступили многие российские и иностранные деятели культуры. Министра культуры РФ Владимира Мединского упрекали, что он не поддержал Серебреникова.
Глава Минкультуры заявил, что его «смутила и очень огорчила» ситуация вокруг театральной компании «Седьмая студия». Также Мединский считает, что дело касается «вопросов хозяйственно-финансовой деятельности», которые нельзя переводить «в плоскость околотворческой и околополитической истерии».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться