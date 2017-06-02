Минкультуры попросило привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях из «Седьмой студии»

Минкультуры обратилось в ГСУ Следственного комитета с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, «похитивших субсидии», выделенные министерством «Седьмой студии».

Мастера культуры. Обыски у Серебренникова и Ко начались в 7 утра 23 мая. Опубликовано Ольгой Евгентевной 2 июня 2017 г.

Копия письма на имя главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова за подписью замминистра культуры Николая Малакова была опубликована в соцсетях, в том числе Ольгой Романовой.

Письмо датировано 23 мая 2017 года. Утром в этот день были проведены обыски в квартире основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», руководителем которого он является.

Пресс-служба Минкультуры подтвердила «Дождю» подлинность письма. Подобное обращение — стандартная процедура, применяемая в тех случаях, когда государству может быть причинен крупный материальный ущерб, говорится в ответе Минкультуры на запрос телеканала.