В столице Филиппин боевики «Исламского государства» напали на отель у аэропорта

Meduza
18:20, 1 июня 2017

В столице Филиппин, городе Манила совершено нападение на отель Resorts World Manila рядом с аэропортом. По словам одного из очевидцев, человек в маске открыл огонь по людям. В то же время сообщается о нескольких нападавших.

В социальных сетях сообщается о взрывах и выстрелах в окрестностях отеля. Пока известно о нескольких раненых в результате нападения.

Представители отеля заявили, что полиция взяла ситуацию под контроль.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

В другом регионе Филиппин Минданао продолжаются столкновения правительственных войск и исламистов. Президент Родриго Дутерте ввел там военное положение.
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