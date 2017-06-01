В столице Филиппин боевики «Исламского государства» напали на отель у аэропорта

В столице Филиппин, городе Манила совершено нападение на отель Resorts World Manila рядом с аэропортом. По словам одного из очевидцев, человек в маске открыл огонь по людям. В то же время сообщается о нескольких нападавших.

В социальных сетях сообщается о взрывах и выстрелах в окрестностях отеля. Пока известно о нескольких раненых в результате нападения.

Представители отеля заявили, что полиция взяла ситуацию под контроль.

Thick smoke coming off from the top floor or Resorts World Manila. Gunshots were allegedly heard by people inside the casino area. pic.twitter.com/LeiTXdePCM — Dexter Cabalza (@dexcabalzaINQ) June 1, 2017

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».