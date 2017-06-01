В России планируют создать новую авиакомпанию-лоукостер

На фоне возобновления роста авиаперевозок в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на рынке.

По данным издания, предварительные консультации о создании лоукостера прошли с крупными иностранными лоукостерами, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus. Переговоры, сообщили источники газеты, также прошли и с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В фонде от комментариев пока отказались.

Предполагается, пишет «Коммерсант», что лоукостер будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта, и будет базироваться в одном из крупных региональных аэропортов.