В России планируют создать новую авиакомпанию-лоукостер

Коммерсант
05:20, 1 июня 2017
Требует подтверждения

На фоне возобновления роста авиаперевозок в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на рынке.

По данным издания, предварительные консультации о создании лоукостера прошли с крупными иностранными лоукостерами, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus. Переговоры, сообщили источники газеты, также прошли и с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В фонде от комментариев пока отказались.

Предполагается, пишет «Коммерсант», что лоукостер будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта, и будет базироваться в одном из крупных региональных аэропортов.

«Пример „Победы“ показывает, что модель лоукостера очень актуальна для российского рынка, несмотря на все сомнения, которые высказывались до его запуска», — отмечает младший партнер Bain & Company Андрей Панов. Но второму игроку на рынке придется не так просто, считает он: «„Победа“ работает на пределе эффективности, стоимость креслокилометра у нее самая низкая в мире, при этом суточный налет самолетов самый высокий — выше, чем у EasyJet, Ryanair и Southwest». 

Коммерсант
Первый и пока единственный российский лоукостер — авиакомпания «Победа» — начал работу в конце 2014 года. «Победа» — стопроцентная «дочка» «Аэрофлота». По итогам 2016 года, «Победа» отчиталась о чистой прибыли в три миллиарда рублей.
В 2017 году, напоминает «Коммерсант», в России был зафиксирован резкий рост авиаперевозок. За январь — апрель они выросли более чем на 20 процентов, до 27,1 миллиона человек.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться