В России планируют создать новую авиакомпанию-лоукостер
На фоне возобновления роста авиаперевозок в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на рынке.
По данным издания, предварительные консультации о создании лоукостера прошли с крупными иностранными лоукостерами, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus. Переговоры, сообщили источники газеты, также прошли и с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В фонде от комментариев пока отказались.
Предполагается, пишет «Коммерсант», что лоукостер будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта, и будет базироваться в одном из крупных региональных аэропортов.
«Пример „Победы“ показывает, что модель лоукостера очень актуальна для российского рынка, несмотря на все сомнения, которые высказывались до его запуска», — отмечает младший партнер Bain & Company Андрей Панов. Но второму игроку на рынке придется не так просто, считает он: «„Победа“ работает на пределе эффективности, стоимость креслокилометра у нее самая низкая в мире, при этом суточный налет самолетов самый высокий — выше, чем у EasyJet, Ryanair и Southwest».