В Новгороде уволили редакцию сайта, которая отказалась публиковать заказной «пасквиль» о коллегах

Редакция новгородского сайта «Ваши новости» утром 1 июня объявила об увольнении из-за требования владельцев опубликовать заказной материал о главном редакторе сайта «Новгород.ру» Михаиле Кривом.

«Друзья, нам только что сообщил владелец сайта, что больше не нуждается в наших услугах. Это произошло после нашего отказа публиковать пасквиль о наших коллегах из „Новгорода.ру“», — написала в фейсбуке главный редактор сайта Ольга Лаврова.

Владельцем сайта с середины мая 2017 года является предприниматель из Санкт-Петербурга Игорь Силиверстов.

1 июня в 9:19 на сайте появилось обращение к читателям, в котором журналисты предупредили о намерении уволиться. На момент публикации новости заметки на сайте нет (копия).

В комментариях к своему посту Лаврова объяснила, что поводом для заказного материала о Кривом стала его статья о разбирательстве из-за оплаты установки в регионе системы видеофиксации нарушений ПДД, опубликованная 29 мая. В материале критиковалась позиция исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина, который выступает против выплат «Ростелекому» в рамках контракта, заключенного при предыдущей администрации.

Статья о Кривом, по словам одного из журналистов «Новгород.ру», должна была называться «Кривелло Окривелло» и представляла из себя «просто хамский ответ в нескольких абзацах» на «обстоятельный материал».