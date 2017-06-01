В Москве после полутора лет ремонта открыли северный вестибюль «Красных ворот»

В Москве 1 июня снова открылся северный вестибюль станции метро «Красные ворота». Ремонт эскалаторов продолжался со 2 января 2016 года.

Сегодня после замены эскалаторов открылся северный вестибюль станции «Красные Ворота». Предлагаем фотоотчет о том, как он выглядит сейчас. pic.twitter.com/720HIk4yFG — Мосметро (@MoscowMetro) May 31, 2017

Все шесть эскалаторов в двух пролетах были заменены, предыдущие машины работали на станции с 1954 года. Помимо этого были обновлены коммуникации и кассовый зал, на станции установили новые турникеты.