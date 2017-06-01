В Москве после полутора лет ремонта открыли северный вестибюль «Красных ворот»
В Москве 1 июня снова открылся северный вестибюль станции метро «Красные ворота». Ремонт эскалаторов продолжался со 2 января 2016 года.
Сегодня после замены эскалаторов открылся северный вестибюль станции «Красные Ворота». Предлагаем фотоотчет о том, как он выглядит сейчас. pic.twitter.com/720HIk4yFG— Мосметро (@MoscowMetro) May 31, 2017
Все шесть эскалаторов в двух пролетах были заменены, предыдущие машины работали на станции с 1954 года. Помимо этого были обновлены коммуникации и кассовый зал, на станции установили новые турникеты.
Станцию «Красные ворота» открыли в 1935 году. Через 19 лет, после постройки высотного здания на площади Красных ворот, открылся северный вестибюль.