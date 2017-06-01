Умерла директор центра «Сестры» Мария Мохова. Центр помогает жертвам сексуального насилия
Умерла Мария Мохова, на протяжении многих лет руководившая центром помощи жертвам сексуального насилия «Сестры».
О смерти Моховой сообщил Митя Алешковский — председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь».
Сегодня ночью, после долгой болезни, в Москве умерла Мария Мохова, экс-директор центра Сёстры. Всю жизнь она помогала ...Опубликовано Митей Алешковским 1 июня 2017 г.
Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» был создан в 1994 году, став одним из первых таких организаций на территории бывшего СССР. С 2015 года центр существует исключительно на частные пожертвования.
Мохова в интервью «Эху Москвы» рассказывала, что пришла в «Сестры» спустя год после основания центра.
В конце 2016 года сообщалось, что у Моховой диагностировано онкологическое заболевание. Был организован сбор средств на ее лечение, в ходе которого удалось привлечь более 700 тысяч рублей.