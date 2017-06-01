Умерла директор центра «Сестры» Мария Мохова. Центр помогает жертвам сексуального насилия

Сегодня ночью, после долгой болезни, в Москве умерла Мария Мохова, экс-директор центра Сёстры. Всю жизнь она помогала ...

Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» был создан в 1994 году, став одним из первых таких организаций на территории бывшего СССР. С 2015 года центр существует исключительно на частные пожертвования.

Мохова в интервью «Эху Москвы» рассказывала , что пришла в «Сестры» спустя год после основания центра.