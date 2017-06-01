Опрос «Левада-центра» показал улучшение отношения россиян к Кадырову

Отношение россиян к главе Чечни Рамзану Кадырову улучшилось по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 19–22 мая «Левада-центром».

Процент людей, заявивших социологам о симпатии к Рамзану Кадырову, увеличился с 7 до 10; в 2015-м году таких респондентов было 14 процентов. 15 процентов заявили, что испытывают к главе Чечни уважение (ранее — 10 и 21 процент), а 24 процента — что не могут сказать о нем ничего плохого (ранее — 22 и 21 процент).

Негативный ответ о чувствах, которые у них вызывает Рамзан Кадыров, дали в общей сложности 11 процентов опрошенных (16 процентов в 2016 году, 12 в 2015-м). 6 процентов респондентов заявили, что не могут сказать о нем ничего хорошего, 3 процента признались, что испытывают раздражение, а 2 — что испытывают неприязнь.

Нейтрально к Кадырову относятся 33 процента опрошенных. Число людей, которые считают, что Рамзану Кадырову определенно можно доверять, с января 2016 года снизилось с 17 до 11 процентов.

Процент людей, заявивших, что считают обстановку на Северном Кавказе «благополучной, спокойной», вырос за год с 27 до 41; в 2015 году так считали 45 процентов опрошенных.