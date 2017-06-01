«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из списка номинантов на премию GQ

«Новая газета» попросила исключить ее главного редактора Дмитрия Муратова из списка номинантов на премию журнала GQ «Человек года 2017».

В заявлении, опубликованном «Новой», говорится, что Муратов оказался в «довольно странной номинации» «Автор года» с формулировкой «За работу под его руководством журналистов на Северном Кавказе».

«Кажется очень странным и некорректным», говорится в заявлении, что «за выдающуюся журналистскую работу Елены Милашиной, Ирины Гордиенко и Елены Костюченко» предлагается голосовать за Дмитрия Муратова.

К выдвижению на премию GQ, подчеркнули в «Новой газете», ни издание, ни его главный редактор отношения не имеют.

Издание также обращает внимание на существование у премии GQ «гетто-номинации „Женщина года“(в которой, к слову, не представлено ни одной журналистки вообще)».

«Новая газета» попросила GQ убрать Муратова из списка номинантов на премию, однако в редакции журнала ответили, что по техническим причинам это невозможно. «Остается один вариант — не голосовать за Муратова на сайте премии», — подчеркнули в «Новой газете».