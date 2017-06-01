«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из списка номинантов на премию GQ

Новая газета
12:44, 1 июня 2017
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«Новая газета» попросила исключить ее главного редактора Дмитрия Муратова из списка номинантов на премию журнала GQ «Человек года 2017».

В заявлении, опубликованном «Новой», говорится, что Муратов оказался в «довольно странной номинации» «Автор года» с формулировкой «За работу под его руководством журналистов на Северном Кавказе».

«Кажется очень странным и некорректным», говорится в заявлении, что «за выдающуюся журналистскую работу Елены Милашиной, Ирины Гордиенко и Елены Костюченко» предлагается голосовать за Дмитрия Муратова.

К выдвижению на премию GQ, подчеркнули в «Новой газете», ни издание, ни его главный редактор отношения не имеют.

Издание также обращает внимание на существование у премии GQ «гетто-номинации „Женщина года“(в которой, к слову, не представлено ни одной журналистки вообще)».

«Новая газета» попросила GQ убрать Муратова из списка номинантов на премию, однако в редакции журнала ответили, что по техническим причинам это невозможно. «Остается один вариант — не голосовать за Муратова на сайте премии», — подчеркнули в «Новой газете».

И еще не спрашивать «Новую», почему за расследования Милашиной, Гордиенко и Костюченко номинируют Муратова — мы не знаем, кто это придумал и почему.

Новая газета
До 2017 года в премии журнала GQ «Человек года» существовала номинация «Журналист года». В этом году ее заменили на «Автор года», включив в число претендентов писателей.
В 2015 году премию GQ как журналист года получил специальный корреспондент «Медузы» Даниил Туровский — за материалы о террористической организации «Исламское государство». В 2014 году обладателем премии в этой номинации стал также работавший в «Медузе» Илья Азар — за репортажи о Майдане.
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