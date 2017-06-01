Чеченская прокуратура попросила заблокировать сайты с карикатурами «в поддержку» Charlie Hebdo
Прокуратура Шалинского района Чечни обратилась в Ленинский районный суд Грозного с иском о блокировке сайтов с рисунками «в поддержку» французского сатирического журнала Charlie Hebdo.
Надзорное ведомство просит ограничить доступ к материалам «преследующим цель оскорбить религиозные чувства верующих и распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».
О каких именно материалах идет речь, не уточняется. В прокуратуре только отметили, что нашли рисунки и карикатуры «в ходе мониторинга сети „Интернет“».
Charlie Hebdo известен своими карикатурами как на политических, так и на религиозных деятелей. После публикации рисунков с пророком Мухаммедом в январе 2015 года на парижскую редакцию газеты было совершено вооруженное нападение, погибли 12 человек.
В мае 2017 года Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с публикациями в СМИ о преследованиях геев в республике.