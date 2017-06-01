Чеченская прокуратура попросила заблокировать сайты с карикатурами «в поддержку» Charlie Hebdo

Прокуратура Шалинского района Чечни обратилась в Ленинский районный суд Грозного с иском о блокировке сайтов с рисунками «в поддержку» французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Надзорное ведомство просит ограничить доступ к материалам «преследующим цель оскорбить религиозные чувства верующих и распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».

О каких именно материалах идет речь, не уточняется. В прокуратуре только отметили, что нашли рисунки и карикатуры «в ходе мониторинга сети „Интернет“».