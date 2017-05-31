«ВКонтакте» разослала пользователям уведомления о штормовом предупреждении в Москве
Социальная сеть «ВКонтакте» разослала предупреждение о штормовом предупреждении жителям Москвы и Подмосковья.
«Ожидается сильнейший ветер с дождем и градом до утра 1 июня. Возможно повреждение линий электропередач и падение деревьев», — сказано в сообщении.
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что это первое предупреждение о плохой погоде. Сообщение получили около пяти миллионов человек.
Аналогичное предупреждение пользователям, которые находятся в Москве и Подмосковье, и разослали «Одноклассники». Администрация соцсети рекомендовала «обходить рекламные щиты и шаткие строения» и оставлять автомобили вдали деревьев (по возможности, в гараже)
29 мая в Москве и Подмосковье прошел шторм, в результате которого погибли 16 человек и десятки пострадали. Было повалено 18 тысяч деревьев, около двух тысяч машин оказались повреждены. Как оказалось, многие не получили SMS-сообщений от МЧС с предупреждением о плохой погоде.
31 мая МЧС сообщило о штормовом предупреждении в ночь на 1 июня в 23 регионах Центральной России и Поволжья.