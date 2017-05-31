«ВКонтакте» разослала пользователям уведомления о штормовом предупреждении в Москве

Социальная сеть «ВКонтакте» разослала предупреждение о штормовом предупреждении жителям Москвы и Подмосковья.

«Ожидается сильнейший ветер с дождем и градом до утра 1 июня. Возможно повреждение линий электропередач и падение деревьев», — сказано в сообщении.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что это первое предупреждение о плохой погоде. Сообщение получили около пяти миллионов человек.

Аналогичное предупреждение пользователям, которые находятся в Москве и Подмосковье, и разослали «Одноклассники». Администрация соцсети рекомендовала «обходить рекламные щиты и шаткие строения» и оставлять автомобили вдали деревьев (по возможности, в гараже)