В Турции на границе с Ираком разбился военный вертолет, 13 человек погибли
В турецкой провинции Шырнак, граничащей с Сирией и Ираком, разбился военный вертолет. В результате погибли 13 человек, находившиеся на борту.
По сообщению местных властей, вертолет упал, зацепившись за линии электропередач через три минуты после взлета.
На юго-востоке Турции в 2015 году после провала переговоров возобновился вооруженный конфликт между турецкими вооруженными силами и курдскими повстанцами. Турецкие военные наносят удары по курдским вооруженным формированиям и за пределами страны, в Сирии и Ираке.