В Турции на границе с Ираком разбился военный вертолет, 13 человек погибли

В турецкой провинции Шырнак, граничащей с Сирией и Ираком, разбился военный вертолет. В результате погибли 13 человек, находившиеся на борту.

По сообщению местных властей, вертолет упал, зацепившись за линии электропередач через три минуты после взлета.