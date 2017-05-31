В администрации президента РФ появится советник по работе с соцсетями
У первого замглавы администрации президента Сергей Кириенко появится советник на общественных началах, который займется координацией информационной политики региональных органов власти в социальных сетях.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей управления по общественным проектам администрации президента. Распоряжение о создании новой должности советника и назначении на нее Шадаева, по данным собеседников издания, глава АП Антон Вайно подпишет 31 мая.
Пост советника по работе с соцсетями займет министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский, комментируя назначение нового советника, заявил, что если такая должность вводится, «значит в ней есть необходимость». «Мы будем взаимодействовать, выполнять поставленные задачи», — сказал Потомский.
Политолог Андрей Колядин отмечает, что в назначении Максута Шадаева сыграли роль два фактора — «он не просто профи в информационных технологиях», но и уже работал помощником главы АП, а значит, «знает чиновничий мир». «Штурман в интернете просто необходим, потому что это не просто быстро меняющийся мир, но и все более политизированный, во время выборов без работы в интернете не обойтись», — сказал Колядин.