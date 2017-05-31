Усманов на суде с Навальным предъявил справку об уплате налогов в России. Опровергая свою же пресс-службу

Представители миллиардера Алишера Усманова показали в Люблинском суде Москвы справки о том, что предприниматель в 2015 и 2016 годах был налоговым резидентом России. Документы опубликовал политик Алексей Навальный, против которого Усманов подал иск о защите чести и достоинства.

Справки выданы российской Федеральной налоговой службой только 18 мая 2017 года и адресованы швейцарским налоговым органам. В документах говорится, что Усманов последние два года был налоговым резидентом России, а значит не обязан повторно платить налоги в Швейцарии.

Как отмечает Навальный, представленные справки из ФНС противоречат заявлениям пресс-службы USM Holdings, которая управляет активами Усманова. В 2016 году представители компании рассказывали РБК и Forbes, что миллиардер с 2015 года проводит за границей больше половины своего времени, а значит перестал быть налоговым резидентом России.