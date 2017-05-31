Усманов на суде с Навальным предъявил справку об уплате налогов в России. Опровергая свою же пресс-службу

Навальный
10:26, 31 мая 2017
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Представители миллиардера Алишера Усманова показали в Люблинском суде Москвы справки о том, что предприниматель в 2015 и 2016 годах был налоговым резидентом России. Документы опубликовал политик Алексей Навальный, против которого Усманов подал иск о защите чести и достоинства.

Справки выданы российской Федеральной налоговой службой только 18 мая 2017 года и адресованы швейцарским налоговым органам. В документах говорится, что Усманов последние два года был налоговым резидентом России, а значит не обязан повторно платить налоги в Швейцарии.

Как отмечает Навальный, представленные справки из ФНС противоречат заявлениям пресс-службы USM Holdings, которая управляет активами Усманова. В 2016 году представители компании рассказывали РБК и Forbes, что миллиардер с 2015 года проводит за границей больше половины своего времени, а значит перестал быть налоговым резидентом России.

Никто не знает, Усманов подавал в суд на свою пресс-службу?

Навальный
Налоговое резидентство Усманова обсуждается в Люблинском суде из-за того, что в октябре 2016 года Навальный записал ролик, где рассказывал, как «богатейший человек России» платит налоги за рубежом. Сам Усманов в обращении к Навальному заявил, что за 2016 год задекларировал в России 2,7 миллиарда рублей налогов.
Судебное разбирательство по иску Усманова к Навальному началось 30 мая. Миллиардер требует опровергнуть заявления Навального о том, что он дарил знакомым премьер-министра Дмитрия Медведева собственность на Рублевке и давал взятку первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Усманов лично не принимает участия в процессе.

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