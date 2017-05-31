Трамп попросил лидеров других государств звонить ему на личный мобильный

Президент США Дональд Трамп сообщает номер своего личного мобильного телефона лидерам других государств и призывает их звонить ему в обход обычного для таких случаев протокола. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, пожелавшие остаться неназванными.

Так, по данным собеседников агентства, номер личного телефона Трампа уже получили: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Предложением звонить напрямую, сообщили источники, пока воспользовался только Джастин Трюдо.

Макрон и Трамп, рассказал AP источник в правительстве Франции, обменялись номерами личных телефонов. Планирует ли президент Франции использовать этот канал для общения с Трампом, собеседник агентства не уточнил.

Решение Трампа давать номер личного телефона лидерам других государств, отмечает агентство, нарушает дипломатический протокол, а также заставляет беспокоиться о безопасности и секретности переговоров президента и главнокомандующего.