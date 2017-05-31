США провели успешные испытания системы перехвата межконтинентальных ракет

Соединенные Штаты провели успешные испытания системы противоракетной обороны, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Ракета-перехватчик, запущенная с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, успешно поразила ракету-мишень, стартовавшую с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане.

Возможность перехвата системой ПРО баллистической ракеты, сообщает AP, была испытана в приближенных к боевым условиях впервые.

US interceptor missile successfully destroys ICBM Fox News

Испытания были проведены через два дня после того, как Северная Корея объявила об успешном запуске баллистической ракеты собственной разработки, отмечает CNN. Однако в Пентагоне подчеркнули, что испытания ПРО были плановыми и не связаны с действиями КНДР.

Эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что это второе подряд успешное испытание компонентов новой ПРО. Однако из 17 ранее проведенных испытаний лишь девять были успешными. Такой показатель, считают собеседники телеканала, «пока не позволяет полностью полагаться на эту систему».