Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии в ответ на выдворение российских дипломатов

МИД РФ объявил о выдворении из страны пятерых сотрудников дипломатической миссии Молдавии. Это делается в ответ на решение Кишинева выслать пятерых российских дипломатов, о котором было объявлено 29 мая.

Дипломаты должны покинуть Россию в течение трех дней.