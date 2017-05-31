Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии в ответ на выдворение российских дипломатов
МИД РФ объявил о выдворении из страны пятерых сотрудников дипломатической миссии Молдавии. Это делается в ответ на решение Кишинева выслать пятерых российских дипломатов, о котором было объявлено 29 мая.
Дипломаты должны покинуть Россию в течение трех дней.
Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.
Молдавия сообщила о высылке пятерых российских дипломатов 29 мая. По данным СМИ, среди них был помощник военного атташе Александр Грудин, которого местная прокуратура подозревает в вербовке бывшего депутата парламента Молдавии.
В марте 2017 года Молдавия вручила послу РФ в Кишиневе ноту о злоупотреблениях со стороны российских пограничников при досмотре граждан Молдавии, в том числе чиновников. В местной прокуратуре полагают, что это может делаться, чтобы помешать ходу расследования вывода денег из России через Молдавию. К схеме, как писало агентство Reuters, могут быть причастны сотрудники ФСБ.