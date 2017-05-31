Россия вышлет эстонских дипломатов. В ответ на высылку из Эстонии российских

Россия уведомила Эстонию об ответной высылке дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Эстония 26 мая объявила персонами нон грата двух российских дипломатов — генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева.

МИД России назвал решение о высылке дипломатов «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа».