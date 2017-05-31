Россия вышлет эстонских дипломатов. В ответ на высылку из Эстонии российских
Россия уведомила Эстонию об ответной высылке дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.
Эстония 26 мая объявила персонами нон грата двух российских дипломатов — генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева.
МИД России назвал решение о высылке дипломатов «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа».
Ответная высылка сотрудников посольств и консульств — распространенный шаг в международных дипломатических отношениях. Так, 31 мая Россия объявила о высылке пятерых молдавских дипломатов в ответ на объявление Молдавией 29 мая персонами нон грата пятерых сотрудников посольства РФ в этой стране.
Объявленные персонами нон грата дипломаты должны покинуть страну пребывания в течение нескольких дней.