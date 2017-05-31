Полиция начала поиски водителя, который попытался наехать на пешеходов в Москве

Московская полиция начала поиски водителя, который, по словам очевидцев, вечером 31 мая, попытался наехать на пешеходов на Летниковской улице и брызнул из газового баллончика в лицо двоим мужчинам. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 18:17 в полицию поступило сообщение о том, что на Летниковской улице водитель Chevrolet якобы предпринял попытку совершить наезд на пешеходов, после чего брызнул двум мужчинам в лицо из газового баллончика и скрылся», — цитирует пресс-службу московского управления МВД ТАСС.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее об инциденте сообщил «Лайф». По информации издания, для поимки водителя в Москве был объявлен план «Перехват».